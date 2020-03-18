'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu Koronavirüs salgınından korkup gıda alışverişi yapmaya başlayan vatandaşlar, Kayseri'deki bir un fabrikasında uzun kuyruklar oluşturdu. Fabrika Müdürü, bir günde 220 ton un sattıklarını söyleyerek, ''Yeterince ürün var, paniğe gerek yok.'' dedi.

Kayseri'deki koronavirüs salgını nedeniyle un fabrikasına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

''GÜNLÜK 240 TON UN ÜRETİLİYOR''

Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, "Fabrikamızda günlük 240 ton un üretiliyor. Bunun 220 tonu dışarıda sırada bekleyen vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Ayrıca günlük 10 ton bakliyat, 5 ton da bulgur satışı yapıyoruz. Yeterince ürün var, paniğe gerek yok." dedi.

DAKİKALARCA SIRA BEKLEDİLER

Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar un, bakliyat ve bulgur almak için işletmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Melikgazi ilçesindeki bir un fabrikasına gelen vatandaşlar, istedikleri ürünleri alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar daha sonra, fabrika içerisindeki satış noktasından un, bakliyat ve bulgur satın aldı.

''ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI YAPMIYORUZ''

Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, işletme önünde kuyruk oluşmasından hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ülkemizi tehdit eden virüsten kaynaklı bir yoğunluk var. Ürünümüz üzerinde herhangi bir fiyat artışı yapmadan, insanlara 'ürünümüz bitti' demeden satış yapmaya çalışıyoruz." dedi.

''VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILMASIN''

Vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Fabrika Müdürü Sorkul, "Fabrikamızda yalnızca un satışı yapmıyoruz. Kendimize ait üretmiş olduğumuz bulgurumuz var. Beraberinde paketleme yapıp, bakliyat olarak satışa sunduğumuz hizmetlerimiz var. Günlük 10 ton civarında bakliyat, 5 ton civarında da bulgur satışı yapıyoruz. Bu izdihama hiç gerek yok. Ürünlerimizi satmaya devam edip, vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Ürünlerimiz fiyat garantisi ile devam etmekte. Ürünlerimize yansıttığımız mantıksız bir fiyat tarifesi yok. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. Yoğunluk oluşturmaya gerek yok. Biz burada sürekli açığız" diye konuştu.

Kaynak: DHA