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Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın korkusu

Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın korkusu -Kayısı üreticisi 1989 yılından bugüne defalarca kez taşkın ve sel baskınına neden olan Tahma Çayı'nın ıslah edilmesini istiyor Malatya'nın Kuluncak ilçesinden geçen ve 1989 yılından günümüze defalarca kez taşkın ve sel baskınına neden...

26.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:21

Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın korkusu

-Kayısı üreticisi 1989 yılından bugüne defalarca kez taşkın ve sel baskınına neden olan Tahma Çayı'nın ıslah edilmesini istiyor

MALATYA - Malatya'nın Kuluncak ilçesinden geçen ve 1989 yılından günümüze defalarca kez taşkın ve sel baskınına neden Tohma Çayı nedeniyle yüzlerle dönüm kayısı bahçesi sular altında kaldı. Kayısı üreticileri hemen hemen her dönem yaşadıkları sel ve taşkın nedeniyle çayın ıslah edilmesini istiyor.

Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi Ayıbasan Mevkiinde Tohma Çayı, sel ve taşkınlar nedeniyle birçok bahçeyi sular altında bıraktı. Tohma'nın zamanla ayrı kollara ayrılması nedeniyle yüzlerce dönüm bahçelerinin sular altında kaldığını söyleyen bölgedeki bahçe sahipleri, yetkililere çağrıda bulunarak kalan son bahçelerinin de gitmemesi için yardım istiyorlar.

Kızılhisar Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Akbulut, 1989 yılında yaşanan sel felaketinden sonra Tohma Çayının bölgedeki yaklaşık 500 dönüm alanı suya kattığını ifade ederek bugün de yine çok sayıda kayısı bahçesinin aynı tehlike ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kendisinden önceki muhtarlar gibi bu dönemde DSİ'ye dilekçe verdiklerini ancak hiçbir sonuç alamadıklarını dile getiren Akbulut, "Tohma çayında olası bir sel veya taşkında sular önüne kattığı toprağı götürüyor. Bahçelerimizin çoğu çaya katılıp yok oldu gitti. Kayısı ağaçları da sularla birlikte heba olup gidiyor. Ufak bir afette belki tüm bahçelerimiz yine suya kapılıp yok olacak" diye konuşarak yetkililerde yardım istedi.

Bölgede bahçeleri bulunan Kızılhisar Mahallesi sakinleri de, Tohma'nın ıslah edilmedikçe bahçeleri için tehlikeli olduğunu söyleyerek sorunlarına çözüm beklediklerini dile getirdiler. Kimisi 30, kimisi 100 dönüm bahçesini kaybeden köylüler, yıllarca emek verdikleri bahçelerini suyun alıp götürmesi karşısında çaresiz olduklarını söylediler.

Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın korkusu

Kaynak: İHA

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