: Kavga iddialarına Emre Belözoğlu'ndan sert tepki!

23.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:18

Beşiktaş maçı sonrası iddialarla ilgili yayıncı kuruluş BeIN Sports'a bağlanan Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu,"Dedikodular, ortaya atılan yalanlar, yalan atan kişi tarafından ispatlanmak zorunda olunmadığı bir dönemde yaşıyoruz. İftira atılan kendini savunmak zorunda kalıyor. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm: Ben Fenerbahçe'nin kaptanıyım. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğimi Fenerbahçe'deki herkes çok iyi biliyor. Hak ettiğimiz bir maçtan sonra neden bunların olduğunu anlayacak kadar zeki birisiyim" dedi.

"FENERBAHÇE'YE ZARARIM OLDUĞU ANDA DURMAM"

Teknik direktör Ersun Yanal ile aralarında kavga olduğu yönündeki haberleri yalanlayan Emre Belözoğlu, "Hocamızla aramızda böyle bir şey olamayacak. Hocamız ile böyle bir şey yaşanmamasına rağmen neden bunlarla gündeme geliyorum.Fenerbahçe geçen sene çok zorlu bir süreç yaşadı. Bu sene sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Ben bu olayın mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde yaptığım şeylerin bedeli olacaktır anca yaşamadığım, yaşatmadığım hiçbir olayın bedeli olmak istemiyorum. Ben hocasına tepki gösterecek bir oyuncu değilim. Fenerbahçe'ye gram zararım olduğunu hissettiğim anda zaten durmam" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA KENDİMİ BASIN TOPLANTISINDA BULDUM"

Sosyal medyada bu tür haberlerin kasıtlı çıktığını belirten Emre Belözoğlu, "Güncel hayatımızda sosyal medya diye bir gerçek var. Bunu iyi kullanan kadar kötüye kullanan da var. Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle ilgili ortaya atılıyor. Ersun Hoca maçtan sonra geldi ve "Seninle kavga ettiğimiz yazıyorlar, gel birlikte çıkalım toplantıya ve gösterelim" dedi. Bir anda kendimi basın toplantısında buldum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR SÜRECİ HAK ETMİYORUM"

Sakatlığın ne durumda olduğuyla ilgili soruyu ise Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "Maçtan bir gün önce ayağımda bir ağrı oldu. Riske etseydim daha çok sıkıntı çıkacaktı. Fit olsam da hazır olsam da hoca da beni oynatmayabilirdi. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Bazen oynayarak bazen oynamayarak. Hala oynamadığım için üzülüyorum, o duygum var ama oynamadığım zaman böyle bir süreci hak etmiyorum" şeklinde yanıtladı.

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