Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü

30.09.2019 15:15

Kastamonu'da tezgahlarda 20 TL'ye kadar satılan hamsinin bol geçen avlanma sonrası fiyatı dörtte bire düştü.

5 TL'YE GERİLEDİ

Sabah saatlerinde Çatalzeytin'den denize açılan balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması sonucu, hamsinin tezgahlarda kilosu 5 TL'ye geriledi.

HERKES MUTLU OLDU

Hamsi fiyatlarında yaşanan ani düşüş ise vatandaşları memnun etti. Bu sezon ilk kez 5 TL'ye hamsi aldıklarını belirten vatandaşlar, sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken, balıkçılarda Çatalzeytin açıklarında yakalanan bol miktarda hamsinin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA