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Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tayfur Havutçu'yu getirdi.

04.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:22
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı

, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'yu getirdi.


Sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımapaşa, önceki gün anlaşarak Özdeş ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar yeni teknik adamını da arayışlar sonunda buldu. Yaşanan gelişmenin ardından Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı. Daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük, Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Havutçu ile anlaşmanın gün içinde açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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