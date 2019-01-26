Kasımpaşa'nın Golcüsü Diagne, "Galatasaray'la Anlaştı" Haberini Beğendi

Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından "Diagne Galatasaray'la anlaştı" şeklindeki haberi beğenince taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu Instagram'ın hikaye bölümünden, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini yayınladı.

Diagne'nin bu paylaşım için 'kalp' emojisi kullanması ise 'sarı-kırmızılı takıma gitmek istiyor' şeklinde yorumlandı.

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