Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursel Bilgin maç sırasında kalp kriz geçirdi
Kasımpaşa-Denizlispor maçında ev sahibi ekibin sportif direktörü Nursel Bilgin kalp krizi geçirdi. Bilgin apar topar hastaneye kaldırıldı.
24.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:57
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında şok bir olay yaşandı. Kasımpaşa Kulübü'nün sportif direktörü Nursal Bilgin, maçın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçirdi.
Ambulans hemen sahanın kenarına gelirken, Bilgin hastaneye kaldırıldı. Maç kısa bir süreliğine dururken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlığını ve üzgünlüğünü gizleyemedi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursel Bilgin maç sırasında kalp kriz geçirdi
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Futbol böyle birşey işte allah şifa versinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır