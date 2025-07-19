Kasımpaşa Hull City hangi kanalda? Kasımpaşa Hull City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kasımpaşa Hull City maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Hull City hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Hull City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Hull City maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Hull City maçı yayın bilgisi haberimizde...

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hull City maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Hull City maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Kasımpaşa Hull City maçını izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Hull City maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.