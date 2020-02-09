Bir gol daha! Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19:00'da başladı.
Sivasspor-Başakşehir ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçlarının berabere bitmesinin ardından Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
KASIMPAŞA: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük