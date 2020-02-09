Bir gol daha! Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı
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Bir gol daha! Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

09.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:23
Bir gol daha! Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı

Süper Lig'in 21. haftasında , 'ya konuk oluyor. Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19:00'da başladı.

Sivasspor-Başakşehir ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçlarının berabere bitmesinin ardından Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

KASIMPAŞA: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük

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