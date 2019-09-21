Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

21.09.2019 17:25

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Mustafa Pektemek, 60. ve 80. dakikalarda ise Mame Thiam kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 5 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde topu kontrol eden Mustafa Pektemek'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topu Thiam kafayla sol tarafta savunma arkasına koşan İlhan Depe'nin önüne indirdi. Soldan topla çizgiye inen İlhan'ın yerden ortasına altıpasta ayak uzatan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

80. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Hajradinovic'in savunma arkası pasına koşan Thiam, kaleciyle karşı karşıya durumda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.