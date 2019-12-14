Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi ve 5 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele, İstanbul ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Koita ve 90. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Çaykur Rizespor'da Diomande 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Rizespor'da Boldrin 49. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
KASIMPAŞA HAFTAYA GAZİANTEP'İ AĞIRLAYACAK
5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e yükseltti. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Haber Videosu: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!
-
Hasan silahını yanında getirmişmi acaba, neyse fenerden 500 gelecekya o zaman getirir artık:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır