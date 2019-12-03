: Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

03.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5,71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5,71 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0,71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE Aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0,33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6,06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1,06 enflasyon farkı ödenecek.

MERKEZ'İN TAHMİNİ TUTARSA NE KADAR ZAM ALINACAK?

Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0,89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6,65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1,65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor. (Sözcü)

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