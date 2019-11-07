Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!

07.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:26

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz, kritik maça ilk 11'de başlayacak. Portekiz'de Oğuzhan ile birlikte takımın orta saha ikilisini oluşturacak olan Kartal, 7 yıl önce kurduğu hayali de gerçekleştirmiş oldu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kartal henüz 12 yaşındayken, Twitter'dan Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarının altına, "Takımda En iyilerden birisinbir yere gitme bu takımdan senle oynamak istiyorum bnde 5 sene sonra gelicem inş.." yazmıştı. İstanbul'da oynanan Braga maçında Oğuzhan'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, bu kez hayalini gerçekleştirdi.