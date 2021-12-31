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Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kars Belediyesi Kros Takımı, Adana'da düzenlenen Türkiye Atletizm şampiyonası finalinde 'Kızlar U16' kategorisinde takım olarak Türkiye 1'incisi oldu.

Kars Belediyesi Kros Takımı, Adana'da düzenlenen Türkiye Atletizm şampiyonası finalinde 'Kızlar U16' kategorisinde takım olarak Türkiye 1'incisi oldu.

Belediye Atletizm Takımı Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında U16 kızlarda Fatma Altun, Berfin Gümüş, Berivan Topuz, Seyran Avcı'dan oluşan takım Türkiye Şampiyonu olurken, Fatma Altun U16'larda ferdi olarak Türkiye 2'incisi oldu.

Kars Belediyesi ayrıca U18 kızlarda ise Yağmur Avunçli, Zennure Güneş, Ellanur Kurt, Rabia Kılıçel takım olarak Türkiye 2'inciliğini kazandı. Yağmur Avunçli ise U18'lerde Türkiye 3'üncüsü olarak madalya kazandı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, atletizm takımı sporcularını göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutladı.

Karslı atletlerden Fatma Altun, Berfin Gümüş, Yağmur Avunçli Milli Takıma davet edildi. - KARS

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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