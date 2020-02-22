: Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak

22.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:33

AK Parti, Meclis'e gelmesi beklenen yeni infaz paketine, "karşılıksız çek" suçuna denetimli serbestlik getiren bir düzenleme eklemeyi gündemine aldı. "Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten dolayı alınan hapis cezası kaç ay ise kişinin borcunun o kadar ay takside bölünmesi planlanıyor. Hükümlü kişinin, taksitleri ödeyip, makbuzunu getirerek ilgili karakolda imza atması; borç bittiği zaman kişinin cezasının da tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, AB'ye uyum çerçevesinde, "ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesi doğrultusunda 2016'da Çek Kanunu'nda değişiklikler yapmıştı. Yapılan düzenleme ile karşılıksız çekin fiili yaptırımı adli para cezası olarak düzenlenmiş ve yasa maddesinde, "... çekle ilgili olarak 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur" denilmişti.

Yasaya göre, verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, "kamuya yararlı" bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevriliyor. Yaklaşık 200 bin kişinin karşılıksız çekten hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya olduğu bilinirken, Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni infaz paketi ile "karşılıksız çek" suçuna da denetimli serbestlik getirilmesi planlanıyor.

CEZA KADAR TAKSİT

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti'nin infaz paketi ile ilgili çalışmaları sürerken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceki gün Meclis'te bazı grup yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'ndan isimler ile bazı Yargıtay üyeleri de katıldı. Toplantıda, karşılıksız çek suçu ile ilgili yeni bir model önerisi değerlendirildi.

"Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten hapis cezası alan kişinin, denetimli serbestlikten yararlanması öngörüldü. Buna göre, alınan hapis cezası kaç ay ise kişinin borcu o kadar ay takside bölünecek. Hükümlü kişi, taksitleri ödeyip, makbuzunu getirerek ilgili karakolda imza atacak. Tüm borç bittiği zaman kişinin cezası da tamamlanmış olacak.

YAŞ FARKI 5 OLABİLİR

Yeni infaz paketinde, "çocuk yaşta evliliklere" geçmişe dönük olarak getirilmesi öngörülen affın da yer alabileceği değerlendiriliyordu.

Yapılan çalışmada, kamuoyunda tepki oluşmaması ve muhalefetin de ikna edilebilmesi için af kapsamına aralarındaki yaş farkı en çok 5 olan çiftlerin alınması seçeneğini masaya yatıran AK Parti, geçmişe yönelik mağduriyetlerle ilgili bir simülasyon çalışması yapıyor. Hazırlanacak geçici maddede, "Suçun işlendiği tarihte 20 yaşın altındaki kadın ve erkek" ifadelerini kullanmayı planlayan AK Parti, söz konusu af düzenlemesini tüm muhalefet partilerinin mutabakatı ile Genel Kurul görüşmelerinde infaz paketine eklemeyi planlıyor.

NAFAKA DA MASADA

İkinci yargı paketinde mi infaz paketinde mi getirileceği netleşmeyen, "nafaka" düzenlemesinin de infaz düzenlemesi ile getirilmesi görüşünün parti içinde ağırlık kazandığı öğrenildi. Yapılan çalışmada, nafaka verilecek kadının eğitim durumu, yaşı, çalışabilirliği gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak belirli bir süre nafakaya hükmedilmesi alternatifi üzerinde duruluyor.

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