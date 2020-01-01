: Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi

01.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Türkiye'nin elektrikli otomobilinin tanıtımında iş insanı İnan Kıraç'ın yer almaması, "Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildi" şeklindeki iddiaya neden oldu.

"ORTAKLIK, KÖK HOLDİNG ZERİNDEN YAPILDI"

Independent Türkçe'den Leyla Elmacıoğlu'nun haberine göre ise İnan Kıraç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklığından çekilmedi. Ancak ortaklığın Karsan ya da Kıraça Holding yerine Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. üzerinden yapılmış olması, bilgi kirliliğine neden oldu.

"TOGG'UN YÜZDE 19 HİSSESİNE SAHİP"

'TOGG'un yüzde 19'luk hissesi Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin' Yüzde 63'ü Kıraça Kolding'e ait olan Karsan'dan yapılan yazılı açıklamada, Karsan Otomotiv'in projeye dahil olmadığı ancak İnan Kıraç'a ait Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin, TOGG'un yüzde 19'una sahip olduğu belirtildi.

"İNAN KIRAÇ, KÖK ULAŞIM'IN YÜZDE 100 HİSSESİNE SAHİP"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İnan Kıraç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 19 oranında payına sahip olan Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin yüzde 100'üne sahiptir. Karsan Otomotiv olarak projeye dahil olmamakla birlikte konuya ilişkin bilgimiz de bulunmamaktadır."

İNAN KIRAÇ, '5 BABAYİĞİT'TEN BİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak 2011'de yerli otomobil için 'babayiğitlere' çağrı yapmış ve 5 'babayiğit' kamuoyuna tanıtılmıştı. Türkiye'nin otomobilini üretecek 5 babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşmuştu.

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