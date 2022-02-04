Kars Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yeni yönetimini tanıttı

KARS (İHA) - Kars'ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yeni yönetimi tanıttı.

Bir kafeteryada düzenlenen toplantı da belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri basın yoluyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Başkan İsmail Gürsoy,"Bildiğiniz üzere 12.06. 2021 tarihinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Başkanlığı tarafıma tebliğ edildi. Tabi her tebliğ edilen görevin beraberinde getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Fakat gerek pandemi, gerekse genel merkezimizde Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın görev süresinin dolmasından dolayı yerine yeni Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'ya teslim etmesi ve yönetim değişikliğinden dolayı bir araya gelmemiz epey bir zaman aldı. Biz bu zaman aralığını fırsata çevirerek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği projelerinde başarılı olan illeri ziyaret ederek projeleri yakından inceleme fırsatı bulduk. İncelediğimiz bu projelerin içinden Serhat şehrimizin iklim şartlarına ve konumuna uygun bir takım projeleri ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte yapacağımız kurum ziyaretlerine akabinde bu projeleri şehrimizin esnaflarına ve de insanlarına kazandırma niyetindeyiz" dedi.

Şener Günerhan, Mehmet Zeki Boztaş, Volkan Ablak, Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Güven Öğel, Kenan Nebioğlu ve Bülent Samaras Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. - KARS