Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil
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Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil

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Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek yolları ayırdığı Younes Belhanda'ya Al Hilal imzayı attırıyor. Faslı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi, yıllık 5 milyon eurodan 3 senelik mukavele teklif edecek. 31 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gidip imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray yönetimini eleştirdiği için sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamaya çok yakın. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Faslı futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

GOMIS'LE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al Hilal, Younes Belhanda'ya senelik 5 milyon eurodan 3 yılık sözleşme teklif etti. Belhanda, Al Hilal'in yüksek teklifini kabul etti. Faslı futbolcu transferin detaylarını görüşmek üzere Arabistan'a gidecek. Younes Belhanda, Al Hilal ile anlaşma sağlarsa 3 yıl aranın ardından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile yeniden aynı takımda buluşacak. Belhanda 3 yılda Al Hilal'den 15 milyon Euro kazanacak.

Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil
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