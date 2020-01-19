Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Sivasspor'u ağırlarken mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düştü. Erdoğan Yeşilyurt, frikikte Loris Karius'u mağlup ederken Alman kaleci goldeki hatasından sonra taraftardan tepki gördü.
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius, taraftarların tepkisini çekti.
Sivasspor'un, Erdoğan Yeşilyurt'un ayağından bulduğu frikik golünde topu kollarının altından kaçıran Karius, taraftarların tepkisiyle karşılaşırken takımının yeni duruma düşmesine neden oldu.
TARAFTAR ISLIKLADI
Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı golün ardından top Loris Karius'a geldiğinde Alman kaleciyi ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.