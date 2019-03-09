Karius'tan Memnun Olmayan Beşiktaş, Başakşehir Forması Giyen Volkan Babacan'ı Gündemine Aldı

Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan siyah-beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un performansından memnun kalmayınca harekete geçti.

KARTAL TAKAS TEKLİFİNDE BULUNACAK

Öncelikle Fulham'da oynama şansı bulamayan Fabri'ye teklif götüren yönetim, lider M.Başakşehir'de formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı. Beşiktaş'ın turuncu-lacivertlilerle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.

(Akşam)