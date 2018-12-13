Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: "Filyos Limanı Kardemir'i Dünyaya Açacak"

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunarak, "KARDEMİR'i dünya pazarlarına açacak bir projedir bu. Filyos Limanı sadece KARDEMİR için değil tüm bölge için büyük önem taşıyor" dedi.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, beraberinde Yönetim Kurulu üyesi H. Çağrı Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke ve Satınalma Direktörü Harun Cebeci'den oluşan heyet ile birlikte Zonguldak'a bağlı Muslu beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Limanı ile Filyos Bölgesinde yapımı devam eden Filyos Liman Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Eren limanlarındaki faaliyetleri de yerinde inceleyen Kamil Güleç ve beraberindeki heyet daha sonra Filyos Beldesine geçerek yapımı devam eden Filyos Liman Projesinde incelemelerde bulunarak, proje hakkında yapımcı firma yetkilisi olan Şantiye Şefi Eren Göçük'ten yatırım hakkında bilgi aldı.

"Filyos Limanı KARDEMİR'i dünyaya açacak"

Filyos bölgesinde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Filyos Limanı'nın KARDEMİR için büyük önem taşıdığını söyledi. KARDEMİR olarak 2019 yılında tamamlanacak olan Çelikhane yatırımları ile birlikte kapasitelerini 3,5 milyon ton seviyelerine taşımayı hedeflediklerini kaydeden Güleç, "Bu üretim için yaklaşık 8 milyon ton civarında hammadde ve mamul malzeme elleçleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. KARDEMİR'i dünya pazarlarına açacak bir projedir bu. Filyos Limanı sadece KARDEMİR için değil tüm bölge için büyük önem taşıyor. Bu liman aynı zamanda tüm Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacaktır. Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek, Marmara'daki karayolu ve demiryolu lojistiğini rahatlatacaktır. Diğer yandan Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden Güney'e ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline getirecek, 3 kıtanın ortasında bulunan ülkemizi, denizcilik alanında da bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu nedenle hızla tamamlanması için büyük bir heyecan duyuyor ve yatırımı yakından takip ediyoruz "dedi.

KARDEMİR adına iki önemli ziyaretten birini de Eren Holdinge gerçekleştirdiklerini de kaydeden Kamil Güleç, "Eren Holding ve Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek şirketlerimiz arasındaki mevcut ve geleceğe dair işbirliklerini ele aldık. Şirketimizin Eren limanındaki operasyonlarını da yerinde inceleme fırsatı bulduk. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziya Eren, Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sencer Aras ile biraya gelerek, KARDEMİR ile Eren Holding arasındaki işbirlikleri ve liman operasyonları ele aldık. Ahmet Eren'in şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

25 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olarak planlanan Filyos Liman Projesinin temeli 9 Aralık 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmış ve projenin bitişi için 15 Temmuz 2019 tarihi hedeflenmişti. - KARABÜK