Karatede Dilara Bozan bronz madalya için mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.

Bozan, 1. turda ilk kataların ardından 24.46 puan, 2. kata serisinde 25.06 puan aldı. İlk katada 24.46 alan milli sporcu, ortalama 24.76 puanla 5 sporcu arasında 3. sırada yer aldı ve sıralama turuna kaldı.Dilara Bozan, sıralama turunda 25.78 puan alarak grubunu 3. tamamladı ve saat 13.30'da Hong Kong'dan Mo Sheung Grace Mo ile bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata