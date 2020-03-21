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Sırbistan Karadağ, Real Madrid, Spor

Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım

Real Madrid forması giyen Luka Jovic, karantinadan kaçarak ülkesi Sırbistan'a gitmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Karantinaya uymadım çünkü kuralları bilmiyordum. Elbette yaptığımın sonuçlarına katlanmaya hazırım. Karantinada her gün farklı şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.

21.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:55
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım

Koronavirüs karantinasından kaçarak ülkesi sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a giden Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic, kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sırbistan Babakanı Ana Brnabic, "Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uyadan evlerine dönme peşindeler" diyerek Jovic'e tepkisini gösterirken Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise "Jovic evinden ayrılırsa tutuklanacak. Yaptığından pişmanlık duyuyor ama insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça öğreteceğim" yorumunda bulunmuştu.

"KURALLARI BİLMİYORDUM"

Konu hakkında açıklama yapan Jovic, "Daha önce açıkladığım gibi karantinaya uymadım çünkü kuralları bilmiyordum. İnanması zor ama doğru olan bu. İspanya'da ve İtalya'da çöpleri atmak, eczaneye veya alışverişe gitmek için dışarı çıkabilirsiniz. Burada da aynı olduğunu düşündüm" dedi.

"SONUÇLARINA KATLANMAYA HAZIRIM"

Yaptığı yanlışın farkında olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Elbette yaptığımın sonuçlarına katlanmaya hazırım. Karantinada her gün farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Sürekli evde olmak kolay değil çünkü her gün antrenman yapmaya alışığım. Şimdi her gün evde çalışıyorum ve bu olaylar sona erdiğinde oynamaya hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPACAĞIM İLK ŞEY OĞLUMA SARILMAK"

Karantina günlerini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Film ve dizi izliyorum. Sosyal medyayı takip ediyorum ve her gece bir oyun oynuyorum. Bu günler geçtikten sonra yapacağım ilk şey oğlumu görmek ve ona sarılmak olacak. Onu görmek için Belgrad'a geri dönmek istedim ama bu durumda göremeyeceğim" şeklinde konuştu.

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Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım

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Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım

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