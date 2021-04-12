Karaman'da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karaman'da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı

Karaman'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Sudurağı Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bir oyuncuda korona virüs çıkması üzerine tüm kadro karantinaya alındı.

Karaman'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Sudurağı Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bir oyuncuda korona virüs çıkması üzerine tüm kadro karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, BAL Ligi 5. Grup'ta mücadele verecek olan ve hazırlıklarını Karaman'da sürdüren Sudurağı Gençler Birliği Spor Kulübü'nde bir futbolcu mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden futbolcunun yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 kişilik kadrodan 9 oyuncunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda, 16 futbolcu da evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Yazılı bir açıklama yapan Sudurağı Gençler Birliği Başkanı Rıdvan Durmaz, "Yaklaşık bir aydır sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızda bir oyuncumuz geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanmıştı. Biz de tedbir olarak antrenmanlardan muaf tuttuk ve istirahate almıştık. Gece fenalaşınca hastaneye götürdük ve serum takıldı. Sonrasında PCR testi yapıldı. Cuma günü test sonucu pozitif çıkınca tüm oyuncularımızı karantinaya aldık. Bu süreçte ilgi ve desteklerinden ötürü, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Evren Bey'e ve Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. TFF'nin aldığı kararla bu ayın 17'sinde başlayacak olan BAL ligi maçları yaşanan bu durumlardan dolayı Mayıs ayının son haftasına ertelendi. İnşallah bu süreçte korona belası biraz hafifler. Biz de müsabakalara başlayarak Karaman'ı en iyi şekilde temsil ederiz" dedi. - KARAMAN

Karaman'da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da BAL ligi takımının oyuncuları karantinaya alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:22:28. #1.16#
title