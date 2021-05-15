Karaman: "Bu takımın küme düşmesi imkansızdı" -1-

- Karaman: "Bu takımın küme düşmesi imkansızdı" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçının ardından, "Bu takımın küme düşmesi imkansızdı" dedi.

- Karaman: "Bu takımın küme düşmesi imkansızdı"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçının ardından, "Bu takımın küme düşmesi imkansızdı" dedi.

Süper Ligin son haftasında Alanyaspor'a evinde mağlup olan ve geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nde teknik direktör Karaman çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ama son hafta bir galibiyet alamadıklarından küme düştüklerini ifade etti.

Küme düşme hattının 41 puan olacağını göreve geldiğinden beri dile getirdiğini belirten Karaman maç sonu yaptığı açıklamada, "Böyle bir pozisyonda konuşmak kolay değil. Maçın teknik anlamdaki analizi konuşulacak tek şey var kalecimiz Mert. Dördüncü kalecimizdi bugün geldi Ankaragücü karakterini gösterdi hem de Türkiye Genç bir kaleci gördü. Onu yetiştiren bize teslim eden alt yapı hocalarının hepsini tebrik ediyorum asıl ödüllendirilmesi gereken kişiler onlar. Maçta pozisyonlarımız da var ama futbol nihayetinde kaliteli oyuncular, zihinsel ruhsal fiziksel mücadele edilen iş kolu. Bugün bu kadar çok eksik olmamıza rağmen görev alan görevden kaçmayan son maça çıkan oyunculara da ayrıyeten, başka oyuncu grubu da oynamak istemeyen sakatım diyen, hatta son maçtan sonra sözleşmesini feshedip giden de oldu. Bunlar hiç tasvip ettiğim şeyler değil. Zaman zaman kulüpte bazı şeyler olabilir ama oyuncular ölene kadar mücadele etmek zorunda. Bunu Türk oyuncular yapıyor. Büyük kulüplerimiz kendilerine göre haklılık tarafları var yabancı sayısında. En büyük üzüntüm umudun olmadığı bir yerde umut verdik. Bu takım düştü denildi, bu takım kesin kurtardı umudunu verdik. Sonra 5 maç ne olduysa geldi birisi düğmeye bastı karanlık aşağı attı bizi. Bu takımın küme düşmesi imkansızdı, enteresan" diye konuştu.

"Bu duruma hala inanamıyorum"

Gelecek sezon takımla devam edip etmeyeceği konusunda konuşan Karaman, "Burada 3 aydır kimseye gidip de şahsımızla ilgili niye şunu yapmadınız demedik, çalıştık. Burada bir yönetim kurulu var benim sözleşmem Süper Lig için geçerliydi 1,5 senelik sözleşmem var. Ama bir alt lige gittik küme düştük orada Ankaragücü yönetimi ne olacak. Bütün mesele Ankaragücü'nü yönetim tarzı. Yönetim tarzının net ortaya çıkması gerekiyor. Beş başlı yönetim tarzı değil tek başlı bir yönetim tarzının ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü Ankaragücü büyük bir camia. Minimum hata yaptığında Süper Lig'in en önemli takımı olur. Mesele benim devam edip etmem değil, mesele doğru teknik adam, doğru koşullar doğru çalışma teknik adamın adamı, başkanın adamı yöneticinin adamı, böyle bir tarzla teknik adam kendi sonunu hazırlar. Önce ben kendimi eleştiriyorum. Biz bugün 39 puanla gelseydik ligde kalmıştık. Bu kadar iddialıyım bir türlü 39, 40, 41 yapamadık. Gelemeden önceki hesaplarım 41-42 yapalım kesin ligde kalırız demiştim. Bu takım 3 puan alamaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI