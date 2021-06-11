"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli operasyon
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 19'u yakalandı.
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 19'u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda, zanlılardan 19'u gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 23 mermi, 1 kılıç, 1 kama ve 1 balta ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir