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Karagümrük, Biraschi ile imzaladı

Karagümrük, Biraschi ile imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Fatih Karagümrük, İtalyan, Spor, Haber

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