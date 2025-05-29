Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, yarınki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak. Peki, Karagümrük Bandırmaspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

FATİH KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor'un karşı karşıya geleceği play-off finali 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig Final maçı, Sakarya'da, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BU SEZONKİ MAÇLARDA BANDIRMASPOR KAZANDI

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.