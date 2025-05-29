Karagümrük Bandırmaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Karagümrük Bandırmaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

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KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR ÖZET

Karagümrük Bandırmaspor maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karagümrük Bandırmaspor maçı 1-0'lık Bandırmaspor üstünlüğüyle devam ediyor.

KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Karagümrük Bandırmaspor maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.