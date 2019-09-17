Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

17.09.2019 17:50

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, İŞKUR ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler ve özel güvenlik alanlarında çalıştırılmak üzere 445 işçi alımına yönelik programın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAŞVURULAR 23-27 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILACAK"

"Başvurular 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve internet üzerinden tercihe göre yapılabilecek. Programlar, 14 Ekim'de başlayıp 30 Haziran'da sona erecek. Başvuru sayısının alınacak işçi sayısından fazla olması halinde 8 Ekim'de noter aracılığıyla katılımcılar belirlenecek."

Kaynak: AA