Karabucak Okaliptüs Ormanına 'ekotirizm parkuru' yapılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus ilçesinin güneyinde yer alan Karabucak Okaliptüs Ormanına 3,73 kilometre uzunluğunda 'ekoturizm parkuru' yapıyor.

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus ilçesinin güneyinde yer alan Karabucak Okaliptüs Ormanına 3,73 kilometre uzunluğunda 'ekoturizm parkuru' yapıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Karabucak Ormanını turizme kazandırıyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk plantasyon ormanı olan tarihi Karabucak Okaliptüs Ormanının içerisinde 3 bin 730 metre uzunluğundaki ekoturizm parkuruna yerleştirilecek olan tanıtım, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, dinlenme yerleri ve çeşmelerin yapımı eylül ayına kadar tamamlanarak doğaseverlerin hizmetine sunulacak. Parkura yerleştirilecek tüm imalatlar doğal dokuya zarar vermeden, taş ve ahşaptan imal edilecek, eşsiz güzellikteki güzergah, doğaseverlere okaliptüs orman terapisi sağlayacaktır.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, inşasına başlanacak olan, Bölge Müdürlüğünün ilk ekoturizm parkurunda incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Akduman'a, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, müdür yardımcıları ve şefler eşlik etti.

Akduman, ekoturizmin yeni bir kavram olduğunu belirterek, pandemi süreci ile birlikte ekoturizm aktiviteleri konusunun daha fazla ilgi görmeye başladığını, onaylanan ekoturizm planlarının hızla faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karabucak endüstriyel okaliptüs ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulunan Akduman, daha sonra Çamlıyayla'ya geçerek proje çalışması devam eden Kömürocağı Bal Ormanı ve Çamlıyayla mesire alanı sahasında incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında yöre arıcıları da geldiler ve yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Akduman'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı