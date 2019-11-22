Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu

22.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:34

ABD ve İngiltere'de reel ve büyük indirimlerle tanınan Black Friday (Kara Cuma) Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle firmalar, yüzde 90'a varan indirimler yapacağını açıkladı. Fakat firmaların fiyat oyununu vatandaşlar ifşa etti. Sosyal medyada gündem olan Kara Cuma'da firmalar, sözde indirimle 300 liralık ürünü, 1000 liraya satmaya çalıştı.

ÖNCE FİYATLARI ŞİŞİRDİLER SONRA 'İNDİRİM' DEDİLER

Kara Cuma'yı, Türkiye'deki e-ticaret siteleri ve bazı markalar önce büyük haberlerle tanıttı. Kimi firmaların bugün ve yarın da devam ettirdiği sözde indirimler ile hem perakende hem e-ticaret tarafında, alışveriş rekoru beklendiği açıklandı.

"SALAK YERİNE KOYUYORLAR"

Ürünlerin kendi değerinden daha fazla bir fiyat belirleyen firmalar, fahiş fiyatlarla ürünleri pazarladı. Ürün fiyatlarını şişiren firmaların oyununu ifşa oldu.

Sosyal medyada Trend Topic olan olayda vatandaşlar, 300 liralık ürünlerin 1000 liraya satıldığını ekran görüntüsü alarak paylaştı. Sosyal medyada sert tepki gösteren kullanıcılar, "İndirim adı altında insanları salak yerine koyuyorlar" şeklinde yorum yaptı.

İşte sosyal medya kullanıcıları firmaların fiyat oyunlarını böyle ifşa etti;