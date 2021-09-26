"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'nun adının geçmesinin ardından, Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran'ın, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam" sözleri çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Belözoğlu, Kıran'ın söylediklerinin aksine, "Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın çok konuşulan sözlerine, Emre Belözoğlu TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyo Futbol" programı üzerinden yanıt verdi. Programın yorumcusu ve eski futbolcu Yalçın Ayhan'la görüşen Belözoğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti.
Gerçekleşen görüşmede Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Gayet dostane geçen görüşmenin ardından, eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.
Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemlisi camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum."
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullanmıştı.