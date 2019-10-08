Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 1,19 yükselişle günü 281 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 457 lira, cumhuriyet altını ise bin 871 liradan işlem gördü.
08.10.2019 17:12
Bugünkü kapanışta 281 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457 lira, cumhuriyet altını bin 871 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞLAR
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|277,50
|277,70
|280,80
|281,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.829,00
|1.850,00
|1.850,00
|1.871,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|253,00
|257,00
|256,00
|260,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.787,00
|1.807,00
|1.808,00
|1.828,00
|Yarım Ziynet
|894,00
|904,00
|904,00
|914,00
|Çeyrek Ziynet
|447,00
|452,00
|452,00
|457,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: AA