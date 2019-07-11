Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 257,70 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını ise bin 718 liradan işlem gördü.

Bugünkü kapanışta 257,70 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını bin 718 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 257,70 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,70258,90257,50257,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.705,001.726,001.697,001.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00240,00235,00239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.666,001.686,001.658,001.678,00
Yarım Ziynet 833,00843,00829,00839,00
Çeyrek Ziynet 417,00422,00415,00420,00

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Kaynak: AA
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