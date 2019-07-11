Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 257,70 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını bin 718 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 257,70 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,70 258,90 257,50 257,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.705,00 1.726,00 1.697,00 1.718,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 235,00 239,00 Lira(Tam) Ziynet 1.666,00 1.686,00 1.658,00 1.678,00 Yarım Ziynet 833,00 843,00 829,00 839,00 Çeyrek Ziynet 417,00 422,00 415,00 420,00

Kaynak: AA