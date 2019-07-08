Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Bugünkü kapanışta 257,80 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, cumhuriyet altını bin 719 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 257,80 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00 252,20 257,60 257,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.661,00 1.682,00 1.698,00 1.719,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00 234,00 235,00 239,00 Lira(Tam) Ziynet 1.623,00 1.643,00 1.659,00 1.679,00 Yarım Ziynet 812,00 822,00 830,00 840,00 Çeyrek Ziynet 406,00 411,00 415,00 420,00

Kaynak: AA