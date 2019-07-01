Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,33 azalışla 252,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,33 azalışla 252,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|261,20
|261,40
|252,50
|252,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.721,00
|1.742,00
|1.664,00
|1.685,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|238,00
|242,00
|230,30
|234,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.682,00
|1.702,00
|1.626,00
|1.646,00
|Yarım Ziynet
|841,00
|851,00
|813,00
|823,00
|Çeyrek Ziynet
|421,00
|426,00
|407,00
|412,00
Kaynak: AA
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