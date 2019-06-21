Altın haftayı yükselişle kapattı! İşte son durum

Altın haftayı yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın günü yükselişle kapattı. Kapanışta gram altın 261,80 lira, çeyrek altın 427 lira ve cumhuriyet altını da bin 745 liradan satıldı.

Altın haftayı yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427 lira, cumhuriyet altını bin 745 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,30255,50261,60261,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.682,001.703,001.724,001.745,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00237,00238,60242,60
Lira(Tam) Ziynet 1.644,001.664,001.685,001.705,00
Yarım Ziynet 822,00832,00842,00852,00
Çeyrek Ziynet 411,00416,00422,00427,00
Kaynak: AA
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