Altın haftayı yükselişle kapattı! İşte son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın günü yükselişle kapattı. Kapanışta gram altın 261,80 lira, çeyrek altın 427 lira ve cumhuriyet altını da bin 745 liradan satıldı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427 lira, cumhuriyet altını bin 745 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,30
|255,50
|261,60
|261,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.682,00
|1.703,00
|1.724,00
|1.745,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|238,60
|242,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.644,00
|1.664,00
|1.685,00
|1.705,00
|Yarım Ziynet
|822,00
|832,00
|842,00
|852,00
|Çeyrek Ziynet
|411,00
|416,00
|422,00
|427,00
Kaynak: AA
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