Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 412 liradan, cumhuriyet altını ise bin 685 liradan satıldı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412 lira, cumhuriyet altını bin 685 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 artarak 252,70 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 252,50 252,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,00 1.664,00 1.685,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,20230,20 230,20234,20
Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.617,00 1.626,001.646,00
Yarım Ziynet 799,00 809,00 812,00823,00
Çeyrek Ziynet 399,00404,00
 407,00412,00

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Kaynak: AA
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