Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 250,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408 lira, cumhuriyet altını bin 669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,40 liradan işlem gördü.

KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,30 250,50 250,20 250,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.649,00 1.670,00 1.648,00 1.669,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,30 232,30 228,20 232,20 Lira(Tam) Ziynet 1.612,00 1.632,00 1.611,00 1.631,00 Yarım Ziynet 806,00 816,00 805,00 815,00 Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 403,00 408,00

Kaynak: AA