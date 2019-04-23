Altın Günü 238,50 Liradan Tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 238,50 liradan tamamladı.

ÇEYREK 389 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını bin 591 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 238,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 239,00 239,20 238,30 238,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.575,00 1.596,00 1.570,00 1.591,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 218,00 222,00 217,30 221,30 Lira(Tam) Ziynet 1.539,00 1.559,00 1.535,00 1.555,00 Yarım Ziynet 769,00 779,00 767,00 777,00 Çeyrek Ziynet 385,00 390,00 384,00 389,00

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Kaynak: AA