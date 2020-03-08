Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
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Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı

İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

08.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:45
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı

İstanbul'da Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, 11 milyon 812 bin liradan açık artırmaya sunuldu. Dükkanın, ortakların anlaşmazlığı sebebiyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Tamir dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerinin 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira.

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak. Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.16 metrekare olan dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkan, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"KAPALI ÇARŞI'NIN TAŞI TOPRAĞI ALTIN"

Satış bedelinin öğrenen vatandaşlardan Ece Pirya, "Burası gerçekten altın değerinde. Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa diye düşündük. Kısa bir sürede satılacağını düşünüyorum. Kapalıçarşı öyle bir yer ki taşı toprağı altın" dedi.

"BENİM OLSAYDI SATMAZDIM"

Abdülkerim Özkartal ise "Kapalıçarşı eşi bulunmayan bir turistik mekan. Bence tarihi yerlerin değeri parayla ölçülen yerler değil. Ben olsam o parayı da vermem, satmam da. Şahıslar alsa bile mutlaka bir hatırası vardır. Ya dededen ya babadan kalmadır. Yılların çalışma yeri burası. Benim olsaydı ben satmazdım" diye konuştu.

TESCİLLİ ESKİ ESER KAYDI BULUNUYOR

Verilen ilana göre, dükkanın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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