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Kapadokya, turist, Ekonomi

Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, 1 Ocak-19 Mart tarihleri arasında 322 bin 894 turist ziyaret etti.

15.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:07
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri, yer altı kent yerleşimleri ve alternatif tur etkinlileriyle ünlü Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, yılbaşından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müze ve ören yerlerinin geçici süreyle kapatıldığı 19 Mart'a kadar 322 bin 894 turistin ziyaret ettiği belirtildi.

EN ÇOK ZİYARET OCAK AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Bölgedeki müze ve ören yerlerini, Ocak'ta 159 bin 245, Şubat'ta 106 bin 21, Mart'ta ise 57 bin 628 turist gezdi. Bu dönemde turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 199 bin 888 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan bölgedeki müze ve ören yerlerinde sessizlik hakim.
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 16:49:22. #1.15#
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