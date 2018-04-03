Kap: Aselsan Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini Duyurdu

Aselsan yeni yönetim kurulu üyelerini duyurdu.

Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2018 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk Görgün'ün, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine,

Murahhas Aza olarak Haluk Görgün ve Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine,

karar verilmiştir." - İstanbul