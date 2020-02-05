: "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili yapılan son anket, kamuoyu ile paylaşıldı.

ARAŞTIRMA 30 İLÇEYİ KAPSIYOR

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da nüfusu en yüksek olan 30 ilçede 2 bin 69 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"HİÇ BİR BİLGİM YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 39

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 39'u "Hiç bir bilgim yok" yanıtını verdi. "Yeterince bilgim var" diyenlerin oranı ise yüzde 24,1'de kaldı.

YÜZDE 53'LÜK KESİM "YAPILMAMALI" YANITINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne olursa olsun yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru"Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı yapılmamalı mı?" oldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 53,7'si "Yapılmamalı" yanıtını verirken, yüzde 35,9'luk kesim "Yapılmalı" yönünde görüş bildirdi.

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