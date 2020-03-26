Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Kanal İstanbul'un etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için ihale gerçekleştirildi. İhalede 5 firma teklif verdi. Kanal İstanbul için yapılan ilk ihaleye İmamoğlu'ndan tepki gecikmedi. İmamoğlu, "Millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" dedi.

Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı. Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

EN DÜŞÜK TEKLİF 408 BİN LİRA OLDU

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

"KAYNAKLARIMIZI NEDEN HALKIMIZ İÇİN HARCAMIYORUZ?"

Söz konusu ihaleye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan bir tepki geldi. İmamoğlu, "İnanılır gibi değil. Millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da iş yeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var, Türkiye'de ve İstanbul'da. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına, bugün bir köprü yıkıp yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı? 'Korona krizinden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun" dedi.