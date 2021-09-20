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Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

Düzce(İHA) – Kamyon ve tır sahipleri için sorun olan bir çok konuyu belirleyerek çözüm yolları konusunda önerileri içeren dosya hazırlayan Düzce Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi, siyasilere sundukları dosya ile sorunlarının çözümü için destek bekliyor.

Düzce(İHA) – Kamyon ve tır sahipleri için sorun olan bir çok konuyu belirleyerek çözüm yolları konusunda önerileri içeren dosya hazırlayan Düzce Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi, siyasilere sundukları dosya ile sorunlarının çözümü için destek bekliyor.

Avrupa'nın en büyük Dünyada ise ilk sıralarda yer alan Türk taşımacılığı sorunlarla boğuşuyor. Bu sorunları kalem kalem belirleyen Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, bu sorunları ve çözüm yollarını hazırladığı dosya ile belirtti. Türkiye genelindeki bütün kamyon ve tır sahiplerinin yaşadığı soruları bu dosyaya kaydeden Orhan Yılmaz, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda geçtiğimiz hafta görüşmeler yaparak hazırladığı dosyayı Bakan Adil Karaismailoğlu ve bakanlık yetkililerine teslim etti. Ardından sorunlarına çözüm bulunması içinde Düzce'de girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz tarafından hazırlanan dosyada; 4925 sayılı yasa gereği bütün belge sahiplerinin denetlenmesi, internet üzerinden korsan iş yapan nakliye komisyoncularına fırsat verilmemesi ve bunların bakanlık denetleme ekiplerince denetlenmesi, denetimlerin sadece araçlarla sınırlı kalmayıp, iş yerileri, fabrikaların karayolu taşıma sorumluluğunu alarak yetki belgeli çalışma yaptıranlarında denetime tabi tutulması, takograf sürelerinin araç kullanırken 4+4+4 şeklinde uzatılmasını ve bu sürelerin belirlenirken de şoförlerinde görüşünün alınması, araç sürücü ehliyet puanlama sisteminin yeniden düzenlenmesi, mesleki yeterlilik belgesi olan SRC sınavlarının kolaylaştırılması ve yetki belgelerinin devrinin yapılabilmesi başta olmak üzere çok sayıda sorun ve çözümü konusunda öneriler yer alıyor.

Ayrıca hazırlanan dosyayı Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, Düzce'deki siyasi partilerin il başkanlarına da vererek destek beklediklerini de dile getirdi. - DÜZCE

Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

Kamyon ve taşıyıcılar sorunlarını çözmek için dosya hazırladı

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