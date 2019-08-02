Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleribelli oldu.

9 AĞUSTOS VE 13 ARALIK'TA ÖDENECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.