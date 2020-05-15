Kalidou Koulibaly'nin Son Dakikada Juventus'a Attığı Galibiyet Golü Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Napoli'nin Fransız stoperi Koulibaly, maçın 90. dakikasında attığı golle takımına Juventus karşısında galibiyeti getiriyor ve ligdeki şampiyonluk yarışında çok önemli bir üç puanı Napoli hanesine ekliyor.

Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Napoli'nin Fransız stoperi Koulibaly, maçın 90. dakikasında attığı golle takımına Juventus karşısında galibiyeti getiriyor ve ligdeki şampiyonluk yarışında çok önemli bir üç puanı Napoli hanesine ekliyor. Kaynak: Dugout