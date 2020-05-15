Kalidou Koulibaly'nin Son Dakikada Juventus'a Attığı Galibiyet Golü
Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Napoli'nin Fransız stoperi Koulibaly, maçın 90. dakikasında attığı golle takımına Juventus karşısında galibiyeti getiriyor ve ligdeki şampiyonluk yarışında çok önemli bir üç puanı Napoli hanesine ekliyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Napoli'nin Fransız stoperi Koulibaly, maçın 90. dakikasında attığı golle takımına Juventus karşısında galibiyeti getiriyor ve ligdeki şampiyonluk yarışında çok önemli bir üç puanı Napoli hanesine ekliyor.
Kaynak: Dugout