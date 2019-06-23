Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret

Eskişehirspor Altyapı Futbol Okulu çalışmaları Kanlıkavak Tesisleri'nde devam ediyor.

Kayıtların devam ettiği futbol yaz okuluna şuana kadar yaklaşık 400 sporcu katıldı. Son çalışamaya Eskişehirspor kalecisi Ebrar Yiğit Aydın da katılarak geleceğin futbolcularına destek oldu. Eğitim aldığı altyapıyı unutmayan Ebrar, hocalarını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Eskisehirspor Kanlı Kavak Altyapı Tesisleri'nde antrenörler Selahattin Örçüm, Muhsin Çakallı, Orhan Kamacı, Berkant Ongan, Ümit Tosun ve Ahmet Süer Öztürk geleceğin futbolcu adaylarına eğitim veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA